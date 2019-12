Frank Dane doet het beter dan hij hoopte

„Ze zijn niet vertrokken óf ze zijn weer teruggekomen”, vertelt Dane in het AD over luisteraars van de ochtendshow. „Dat zijn de mooiste appjes van luisteraars: ’Ik heb het na Edwin even elders geprobeerd, maar ik ben weer thuis.’”

De luistercijfers zijn niet zo hoog als die van zijn voorganger - Dane zit naar eigen zeggen op zo’n 80 á 90 procent van Evers’ bereik - maar desalniettemin doet hij het beter dan verwacht. „We staan er beter voor dan ik had durven dromen. Ook omdat het programma al beter staat dan ik hoopte.”

Danes collega’s waren minder enthousiast, toen bekend werd dat hij de populaire radio-dj zou opvolgen. „Ik werd nog net niet gecondoleerd. Ze behandelden me als een terdoodveroordeelde, terwijl ik alleen maar dacht: wow, wat mag ik leuke dingen gaan doen!” De 38-jarige dj noemt het juist een voordeel om na Evers te beginnen. „Iedereen accepteert dat het niet beter kan. Die luwte is prettig.”