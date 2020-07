Ronnie Wood naar de rand en terug

Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood, met zijn eeuwige jongensachtige glimlach.

Als Mick Jagger de man voorop en de zakelijkheid is binnen de Rolling Stones, Keith Richards de rock-’n-roll en Charlie Watts de betrouwbaarheid, dan mag Ronnie Wood het nimmer aflatende enthousiasme toebedeeld worden. Regisseur Mike Figgis portretteert de gitarist in de nieuwe bioscoopdocumentaire Somebody up there likes me.