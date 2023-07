Vlak voor aanvang eindelijk duidelijkheid: concert Rammstein mag van rechter doorgaan

De rechtbank in Groningen deed donderdag uitspraak in een zaak over de concerten, waardoor slechts enkele uren voor aanvang van het eerste concert duidelijk was of de concerten konden doorgaan.

Tienduizenden Rammstein-fans hebben donderdag tot het laatste moment in spanning gezeten of het concert door mocht gaan. Natuurbeschermers stapten naar de rechter vanwege het harde geluid van de Duitse metalband. Donderdag besloot de rechter dat het concert in het Stadspark in Groningen door mocht gaan. Tekst gaat verder onder de video.

Stichting Natuurbeschermingswacht probeerde de concerten bij de rechter tegen te houden. De rechtbank in Groningen liet zich onder meer uit over de verhoogde geluidsnorm voor de concerten. De gemeente Groningen gaf eerder een eenmalige ontheffing voor het verhogen van het geluidsniveau van 100 naar 103 decibel. Dit zou volgens de stichting gehoorschade opleveren bij het publiek en schade aan de natuur.