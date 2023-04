Monica Geuze twee keer geopereerd aan borsten

„Lang verhaal kort: altijd onzeker geweest over mijn borsten, ze daarna 2 keer laten vergroten en uiteindelijk toch niet tevreden en weer kleiner willen (kortom: doe het gewoon allemaal niet)”, legt Monica uit, die later uitgebreid haar verhaal zal doen.

De operatie viel haar behoorlijk tegen ten opzichte van eerdere operaties. Donderdag ging ze voor het eerst onder het mes en een dag later ging ze „echt door de grond van de pijn.” Ze moest daarop nog een keer geopereerd worden.

Met de narcose had de Temptation Island- en The Bachelorette-presentatrice echter geen moeite. „Misschien very inappropriate maar ik vind narcose echt 1 van de heerlijkste dingen die er is.”