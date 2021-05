’André van Duin onze nationale trots’

Andre van Duin tijdens het 5 mei-concert vanuit Koninklijk Theater Carre. Ⓒ ANP/HH

De viering van Bevrijdingsdag is woensdag traditiegetrouw afgesloten met het 5 meiconcert. Ook dit jaar was dat vanwege de coronamaatregelen niet op de Amstel, maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het concert was, zonder publiek, rechtstreeks te zien op televisie. Opnieuw wist André van Duin kijkers te ontroeren. Op Twitter worden veel lovende woorden over hem geschreven.