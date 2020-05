Rockband DEVO verkoopt mondkapjes en beschermingshelm

DEVO heeft zelfs een naam bedacht voor de beschermingshelm: Energy Dome PPE Kit. Het product bestaat uit de karakteristieke rode helm die de bandleden eind jaren zeventig droegen. Het bijgeleverde doorzichtige scherm kan daar vervolgens aan vast worden gemaakt.

Wie voor de zekerheid nog een mondkapje wil dragen, kan bij DEVO uit twee verschillende prints kiezen. De mondkapjes zijn met 90 dollar voor 5 stuks wel prijzig. De Energy Dome PPE Kit haal je al voor 50 dollar in huis.

DEVO, in ons land vooral bekend vanwege de hit die ze scoorden met de new wave-versie van Satisfaction van de Rolling Stones, is niet de eerste band die mondkapjes verkoopt. De Amerikaanse rockers van Thursday lieten al hun onverkochte T-shirts vermaken tot mondkapjes. Ook Billie Eilish, The Weeknd en Ariana Grande zijn in de mondkapjes-business gestapt.