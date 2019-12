Klacht Indische Nederlanders over Onze Jongens op Java

In de documentairereeks wordt met een handvol veteranen teruggeblikt op de periode na de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse regering stuurde toen 120.000 militairen (dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers) naar Indonesië om daar de nationalistische opstand neer te slaan.

In de documentaire wordt gerept over de ruim 100.000 Indonesiërs en meer dan 6000 Nederlandse militairen die om het leven zouden zijn gekomen, maar volgens FIN wordt het aantal omgekomen Nederlandse burgers in de serie niet benoemd. De federatie stelt dat het in die periode om 15.000 tot 30.000 mensen gaat. Daarom wil de federatie dat BnnVara met een aanpassing komt van de aantallen slachtoffers tijdens het dekolonisatieproces. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het plaatsen van een disclaimer bij de afleveringen die via Uitzending Gemist worden aangeboden.

Een FIN-woordvoerder liet weten dat de federatie zich met dit verzoek eerder tevergeefs rechtstreeks tot BnnVara en dat daarom nu de overkoepelende NPO is benaderd.