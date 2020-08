Ellen DeGeneres komt werknemers tegemoet met versoepelde regeling

Nadat er eerder drie producenten werden ontslagen, die een groot aandeel zouden hebben gehad aan de negatieve en ongezonde sfeer op de werkvloer, stelt Ellen nu ook een nieuwe regeling voor haar personeel in, waarbij de werknemers meer vrijheid hebben. Dit meldt Page Six.

Vanaf nu krijgt Ellen’s personeel vijf extra vakantiedagen, bovenop het aantal dagen dat in Amerika wettelijk bepaald is. Daarbij kunnen mensen zich nu ook afmelden voor medische zaken, zonder dat dat financiële gevolgen voor hen heeft. Ook mogen mensen een vrije dag opnemen als ze jarig zijn of als er belangrijke familieomstandigheden zijn.

De twee uitvoerend producenten die niet zijn ontslagen, Andy Lassner en Mary Conelly, waren aangewezen om dit nieuws aan hun collega’s over te brengen. Ellen wilde graag dat zij dit deden, omdat ze tezamen meer dan 170 shows per jaar produceren.