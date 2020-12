Leo Blokhuis over de pijn achter de liedjes

Leo Blokhuis: „Er zijn veel meer soundtracks te maken, denk ik. Een uitzending over voetbal met oude clubliederen lijkt me ook wel wat.” Ⓒ foto Kro-Ncrv

Welke tragedie gaat schuil achter de oorlogshit Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan? Wat zegt de vooroorlogse meedeiner Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? over de gemoedstoestand in ons land destijds? En welke Franse liedjes hielden een verzetsheldin op de been in de dodencel?