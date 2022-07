Prinses Delphine draagt creatie Josje Huisman op feestdag

Het is een beige hoed met een rood lint, die Delphine heeft gecombineerd met een rode jurk en beige hakken. „Ik ken deze ontwerper niet”, zegt de prinses in een video die op Twitter is verschenen. Iemand in de kamer legt uit dat de hoed van Huisman komt, die net een nieuw merk is gestart. Alle Vlaamse meisjes, maar ook jongens, kennen haar, vertelt weer een ander. „K3, hè?” reageert Delphine. „Ik dacht, perfect.”

V.l.n.r.: James O'Hare, prinses Delphine, prinses Claire, prins Laurent, prins Lorenz en prinses Astrid. Ⓒ ANP/HH

Op andere beelden die later verschenen van de feestdag is te zien dat de prinses druk aan het kletsen is met prinses Claire van België. De twee prinsessen zitten naast elkaar op een hoge rode tribune. Ook koning Filip en koningin Mathilde zijn donderdag aanwezig. Zij arriveerden iets later en namen plaats op een andere tribune.

Delphine hoorde op 17-jarige leeftijd dat voormalig koning Albert, die ze toen kende als goede vriend van haar moeder, haar biologische vader is. Jarenlang voerde ze een juridische strijd om erkenning, maar de vader van koning Filip ontkende tot begin 2020 dat hij haar biologische vader was. DNA wees uit dat zijn bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam Van Saksen-Coburg.