Klaasje verlaat K3, komt er nu een Klaas?

Klaasje wil haar leven op een andere manier invullen, vertelt ze. Ze noemt het ’K3-leven’ fantastisch. „Het is met geen pen te beschrijven hoe overweldigend en bijzonder het is om invulling te mogen geven aan K3. De K3-Shows, het dansen, zingen, presenteren en acteren, het is alles wat ik het liefste doe. Ik ben Hanne en Marthe en het geweldige team van Studio100 enorm dankbaar voor alle ervaringen en momenten die ik in de afgelopen jaren met hen heb mogen delen en ik zal deze de rest van mijn leven met mij meedragen.”

Toch wil ze ’haar eigen vleugels uitslaan’. „Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor mij het moment gekomen om verder te kijken en mijn horizon te verbreden.” Het liefst ziet ze acteren en presenteren in het verschiet, evenals muziek. „Want daar word ik heel gelukkig van. Via mijn sociale media zal ik jullie op de hoogte houden van wat ik ga doen. Ik kijk positief uit naar een toekomst waarin ik mijn eigen weg zal gaan, en waar K3 ook doorgaat met een nieuwe, frisse wind.”

Klaas

Hanne en Marthe laten weten Klaasje dankbaar te zijn. Hanne vertelt dat ze in de afgelopen vijf jaar, toen ze alledrie onervaren aan ’dit avontuur’ begonnen, samen heel wat hebben meegemaakt en daardoor erg naar elkaar zijn toegegroeid. Zelf hebben de twee nog lang niet het gevoel dat het voor hen tijd is ermee op te houden. Ze zijn dus ook op zoek naar een opvolger voor Klaasje.

Gert Verhulst, van Studio100, maakt bekend dat er daarvoor mogelijk weer een tv-programma komt. Los daarvan kan iedereen zich ondertussen vast aanmelden. Ook mannen dit keer: „Want wie zegt dat het opnieuw een meisje moet zijn? Iedereen die drie shows per dag aankan, mag zich kandidaat stellen!”

SBS6

SBS6 onderzoekt momenteel met de Vlaamse zender VTM en Studio100 de mogelijkheden voor een nieuwe K3-talentenjacht. Dat laat een woordvoerder van Talpa dinsdag desgevraagd weten op het nieuws dat er mogelijk via televisie een opvolger voor de vertrekkende Klaasje wordt gezocht.

De vorige zoektochten naar nieuwe leden van K3 werden ook bij SBS6 en VTM uitgezonden. „Dat hebben we destijds met veel plezier gedaan”, aldus de woordvoerder. Of de nieuwe show er daadwerkelijk komt, is nog niet bekend.