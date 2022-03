Talkshow M stopt na vijf seizoenen

„Ik ben er enorm trots op dat we echt een ander geluid hebben laten horen en dat we vele nieuwe mensen en onderwerpen een podium hebben geboden”, staat in een verklaring van Van der Linden. „Na vijf seizoenen is het tijd om weer nieuwe wegen te bewandelen. Ik dank iedereen die naar ons programma gekeken heeft en verheug me erop om de kijker bij een van mijn nieuwe programma’s terug te zien.”

In een persbericht van Kro-Ncrv staat dat Margriet ’in goed overleg met Kro-Ncrv’ heeft ’besloten dat er geen vervolg komt van de talkshow in het najaar van 2022’. Margriet benoemde het naderende afscheid donderdag niet in haar show.

Vrijdag maakt de presentatrice haar laatste uitzending van M. Dan heeft ze in totaal 344 afleveringen gemaakt.

Sandra Hilster, Mediadirecteur Kro-Ncrv laat weten in het persbericht: „We hebben vijf opvallende seizoenen met Margriet gemaakt, waarin zij als bevlogen talkshowhost onderwerpen aan bod liet komen die in andere talkshows onderbelicht bleven. Margriet zoekt in haar talkshow meer naar wat ons bindt dan wat ons uit elkaar drijft, wat in deze tijden van polarisatie belangrijk blijft om te doen.”

„Haar diverse gastenbeleid met nieuwe ’stemmen’ werd gewaardeerd door haar kijkerspubliek. We willen Margriet bedanken voor de vele maatschappelijke onderwerpen die zij niet onbesproken liet. We kijken de komende periode naar nieuwe mogelijkheden om onze samenwerking voort te zetten.”

Kijkcijfers

M was in mei 2018 voor het eerst op televisie. Het programma begon destijds als zomervervanger van het populaire De Wereld Draait Door (DWDD). De laatste jaren wisselde de talkshow af met eerst De Vooravond en nu Khalid & Sophie. De laatste zou sowieso maandag beginnen aan een nieuw seizoen.

Sinds het einde van DWDD scoren de NPO-talkshows op hetzelfde tijdstip niet meer zo goed. Eerder werd De Vooravond al van de buis gehaald omdat het programma ’niet urgent’ genoeg was.

In de laatste periode van M waren de kijkcijfers vergeleken met de eerdere seizoenen relatief laag. Zo trok M in 2020 en 2021 nog gemiddeld bijna een miljoen kijkers, tegenover minder dan 700.000 in 2022. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De voorganger van M, De Wereld Draait Door, trok in twaalf van de vijftien seizoenen meer dan een miljoen kijkers.