Rapper Boef: 'Ik word gediscrimineerd'

„Er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht, valt niet goed te praten”, zo begint Boef zijn verhaal. „Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunde. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!! Kijk je mag mij afrekenen en uitschelden om wat ik heb gezegd. Maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren maakt jou niet beter dan mij.”

Tot slot bedankt hij zijn fans die hem zijn blijven steunen en biedt hij nog een keer zijn excuses aan. Bijgaand plaatst hij een van de discriminerende reacties waar hij op doelt.