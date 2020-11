Sophia Loren (86) lonkt naar Oscar

Romain Gary schreef in 1975 het boek waarop La vita davanti a sé gebaseerd. De populaire Franse schrijver, die twintig jaar geleden overleed, zag zijn bekroonde roman al snel verfilmd worden, destijds met Simone Signoret in de hoofdrol. Nu treedt Loren in haar voetsporen en is de handeling verplaatst naar het hedendaagse Bari, een havenstad net boven de hak van de Italiaanse laars.

Oscarwinnares Loren speelt de Joodse Madame Rosa, een voormalige prostituee met een Holocaustverleden, die in haar latere leven kinderen van getroebleerde collega’s is gaan opvangen. Ze heeft er nog twee in huis wanneer zij door een oude vriend nog een derde beschermeling in haar bejaarde maag krijgt gesplitst: Momo, een Senegalees weeskind en kruimelcrimineel, met wie zij al eens een pijnlijke aanvaring heeft gehad. De twee zitten niet bepaald op elkaars gezelschap te wachten. En toch groeien ze langzaam naar elkaar toe in dit nogal traditioneel geregisseerde, warmhartige melodrama.

Haar jonge tegenspeler, debutant Ibrahima Gueye, maakt zeker indruk. Toch is het onbetwist Sophia Loren die deze goedmoedige tranentrekker naar een hoger niveau tilt. Evenals vroeger herbergt haar trage, licht melancholieke oogopslag een vurige blik die kan vlammen van woede of juist vol tederheid kan verwarmen, plus alles daartussen in.

Het innerlijke kruitvat van ‘La Loren’ heeft duidelijk niets aan emotionele kracht ingeboet, haar rimpels en knokige handen hebben daar juist een extra dimensie aan toegevoegd. Waardoor de voormalige seksbom – nog altijd statig en elegant – zich in deze film zelfs zwijgend welsprekender toont dan ooit. Oscarwaardig.

✭✭✭✭ (4 uit 5)

Vanaf vrijdag 13 november te streamen op Netflix