Sylvie Meis is getrouwd!

Ⓒ Getty Images

Na tal van stukgelopen relaties was het het huwelijk van een vriendin waar Sylvie Meis zelf ook weer de liefde vond. Ruim anderhalf jaar later heeft zij nu zelf haar jawoord gegeven aan haar grote liefde Niclas Castello. De presentatrice werd zaterdag weggegeven door haar broer Daniël en zijn man. Sylvie’s zoontje Damián nam het vervolgens over.