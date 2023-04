Tekeningen van Kees Momma leveren bijna 15.000 euro op

Momma maakte in totaal vier tekeningen op A3-formaat. Hij tekende zijn ouderlijk huis (opbrengst: 2400 euro), het Statenlogement in Hoorn (2700 euro), het Scheepvaartmuseum in Amsterdam (4600 euro) en het stadhuis van Gouda. De laatste tekening bracht het meest op, namelijk 5100 euro.

Het bedrag van in totaal 14.800 euro komt ten goede aan HandicapNL, een organisatie die mensen met een beperking actief helpt om het heft in eigen handen te nemen. Het geld zal worden besteed aan meer kleinschalige woon-zorglocaties voor jongeren met een handicap.

De tekeningen werden aangeboden ter gelegenheid van de première van de documentaire Kees vliegt uit, die op 2 april bij Videoland verscheen. Volgens de streamingdienst is de documentaire „een groot succes” in de eerste dagen na release. Exacte cijfers geeft Videoland-eigenaar RTL niet.