Deense Frederik en Mary halen kinderen van school na felle kritiek

„Het is een moeilijk proces voor ons als gezin geweest”, laten zij in een statement weten dat is gedeeld door het Deense hof. „Maar op basis van het beeld dat is ontstaan en onze speciale positie als kroonprinselijk paar, hebben we ervoor gekozen dat prins Christian stopt met Herlufsholm en dat prinses Isabella er niet begint na de zomervakantie.”

In een documentaire op de Deense tv werd recent een boekje opengedaan over de praktijken op het Herlufsholm. Zo zou er een gewelds- en pestcultuur op de eliteschool heersen en werd er gesproken over lijfstraffen en seksueel misbruik. Dat zou de reden zijn voor het ontslag van de vorige directeur. Zaterdag besloot het volledige schoolbestuur op te stappen nadat een kritisch rapport van de Deense Onderwijsinspectie naar buiten was gekomen.

Het koninklijk paar neemt in de zomer in samenspraak met Christian (16) en Isabella (15) een besluit over hun toekomstige schoolkeuzes. Prins Christian, de toekomstig troonopvolger, zat sinds vorige zomer op het Herlufsholm. Isabella zou dit jaar de overstap maken.