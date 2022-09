Hailey Bieber openhartig over seksleven met man Justin

Bieber, voor haar huwelijk bekend als Hailey Baldwin, vertelt dat zij en haar man wel eens hebben nagedacht over een trio, maar dat niemand zich ooit heeft aangeboden als derde persoon. „En het werkt denk ik ook niet voor ons. Het moment dat je besluit dat te doen, kan je niet meer terug.” Dat ziet het stel niet zitten, omdat de twee de laatste tijd hard werken aan het versterken van hun band en vertrouwen opbouwen. „Ik zou me daar denk ik niet prettig bij voelen. En hij ook niet.”

Verder zijn het model en haar man vrij open over hun seksleven. „Liever ’s ochtends, maar ’s avonds vind ik ook leuk”, zegt de 25-jarige Hailey over haar favoriete moment om seks te hebben. „En ik vind doggy-style heel leuk, maar ik houd me niet krampachtig vast aan bepaalde standjes, hoor. Het is altijd weer wat anders.”

Toch ligt Bieber het liefst gewoon met haar man in bed te praten. „Een connectie met elkaar hebben is heel belangrijk voor hem. Voor mij is zoenen erg belangrijk.”