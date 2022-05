Russische regisseur Serebrennikov spreekt zich uit tegen oorlog: ’Je kunt niet zwijgen’

„Ik kon niet anders dan zeggen: fuck de oorlog, ik haat je, doei. Je kunt niet zwijgen over deze oorlog”, aldus de regisseur wiens film Tchaikovsky’s Wife te zien is op het Franse filmfestival.

Dat er vanuit Oekraïne kritiek is op het feit dat er Russische films worden vertoond tijdens het festival, begrijpt Serebrennikov. „Het horen van de Russische taal is al pijnlijk vanwege de oorlog. Dat begrijp ik en dat accepteer ik”, aldus de regisseur. „Maar we kunnen de taal niet stoppen. We kunnen niet stoppen met muziek, we kunnen niet stoppen met toneel en we kunnen niet stoppen met cinema.”

Serebrennikov is een van de bekendste theatermakers en regisseurs van Rusland. De 52-jarige regisseur werd in 2017 veroordeeld voor verduistering van overheidsgeld dat bedoeld was voor een theaterproject. Serebrennikov, die zei onschuldig te zijn, mocht zijn huis twintig maanden niet verlaten. Zijn veroordeling zorgde voor veel boze reacties binnen de culturele elite die geloofde dat de regisseur werd gestraft voor zijn werk.