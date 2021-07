Armin van Buuren heeft veel nieuwe muziek op de plank liggen

Net als vele collega’s heeft ook Van Buuren al lang niet op het podium gestaan. „Het is heel gek dat ik tot nu toe pas een liveoptreden heb gedaan en het is al juli! Jullie hebben geen idee hoe erg ik de energie mis van jullie die voor me dansen”, schrijft de dj woensdag op Instagram naar aanleiding van de geopende stembussen voor de prestigieuze DJ Mag Top 100 van de beste dj’s van de wereld.

Van Buuren, die vorig jaar op de vierde plek van de DJ Mag Top 100 stond, is blij dat hij wel muziek kon opnemen en die kan delen met zijn fans. „Ik heb veel nieuwe muziek, ha! Dat is wat je krijgt als je producenten in lockdown zet.”

De dj is dankbaar dat zijn fans hem ook tijdens de coronacrisis bijstaan. „We gaan elkaar snel weer zien, dat beloof ik.”