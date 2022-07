De buitenechtelijke kinderen van prins Albert blijven prinses Charlène achtervolgen

Royals

Prins Harry speecht bij VN over band tussen Diana en Nelson Mandela

Prins Harry heeft maandag tijdens een toespraak in het gebouw van de Verenigde Naties in New York gesproken over de band tussen zijn moeder prinses Diana en Nelson Mandela. In zijn woning heeft hij een foto van de twee hangen, vertelde hij tijdens de bijeenkomst ter ere van Nelson Mandela Dag.