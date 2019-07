Dit verdienen Leonardo DiCaprio en Brad Pitt met nieuwste film

Met hun nieuwe film Once Upon A Time in Hollywood zou Leonardo DiCaprio 5 miljoen dollar ingeleverd hebben op zijn normale beloning: in plaats van twintig miljoen accepteert hij 15 miljoen voor de film. Dat meldt de Daily Mail. Het is nog altijd meer dan eerdere berichten stelden: Variety meldde eerder dat zowel Leonardo DiCaprio als Brad Pitt tien miljoen dollar voor het project betaald krijgen. Maar Leo harkt dus meer binnen dan zijn toch ook niet geringe medespeler.

Toch hoeft hij niet te klagen: mocht de film goed lopen, dan krijgt hij nog bonussen uit de verkoop van de kaartverkoop en andere winsten. Dat zou hem zomaar nog eens een duizelingwekkende 45 miljoen dollar kunnen opleveren, als de film het zo goed doet als men verwacht.

Dat Leonardo met deze film niet de volle mep kon krijgen, komt ook omdat er achter de film van Quentin Tarantino met zijn geheel eigen filmstijl, geen duidelijke succesformule heeft. Het productiebudget voor de film is daardoor ook lager dan voor de gemiddelde Hollywood blockbuster, in dit geval zo’n honderd miljoen dollar.