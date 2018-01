Victoria Koblenko massaal ontvolgd op Instagram wegens vakantie

Ze laat weten er slechts op vakantie te zijn en hiermee geen politieke voorkeur uit te spreken. „Sinds m’n posts uit Israël hebben honderden mensen me ontvolgd. Op zich natuurlijk prima, want waarom zou ik volgers willen die stilzwijgend aannemen wat m’n politieke voorkeur is op basis van m’n vakantiebestemming.”

Victoria voegt daaraan toe dat ze het raar vindt en - op Irak en Afghanistan na - alle landen in het Midden-Oosten heeft bezocht. „Maar toch ben ik er een beetje verbijsterd over. Midden Oosten is mijn favoriete bestemming, waarvan ik alleen nog niet in Irak en Afganistan ben geweest. In de meeste landen reisde ik als vrouw alleen. Ik voel me hier veilig en thuis door de cultuur, muziek, eten, maar bovenal door de mensen. Dat staat voor mij boven de regimes, staten, landsgrenzen en religie. Ik koester al die stempels in m’n paspoort, of ze nu nu in Syrie, Libanon, Oman, Iran, Oezbekistan of Israël zijn gemaakt”, aldus de 37-jarige actrice.

Onlangs riep de Amerikaanse president Donald Trump de stad Jeruzalem uit als hoofdstad van Israël, wat internationaal tot grote woede leidde. De VN wees in december de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad door de Verenigde Staten af. Dit is slechts symbolisch, dus de kans is groot dat Trump deze resolutie aan zijn laars lapt.