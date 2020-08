Meghan: ’Fijn om weer thuis te zijn’

Hoewel Meghan in gesprek met de CEO van 19thNews eigenlijk de rol van interviewer had, was ze niet te beroerd zelf ook wat vragen te beantwoorden. De hertogin van Sussex liet zich uit over de dood van George Floyd en sprak over ’deze onderstroom van racisme en onbewuste vooringenomenheid’ en haar hoop deel uit te maken van de ’veranderingen’.

„Het was zo triest om te zien waar ons land op dat moment stond”, vertelt ze terugblikkend op het moment dat ze naar Amerika verhuisde. Toch ziet ze ook dat de ontwikkelingen tot iets positiefs kunnen leiden. „In de weken na de moord op George Floyd, tijdens de vreedzame protesten, zag je dat mensen steeds meer zichzelf werden. De manier waarop zij spraken veranderde van verdriet naar inspiratie. Het tij lijkt te keren”, legt ze uit.

„Vanuit mijn standpunt is het niet nieuw om deze onderstroom van racisme en onbewuste vooringenomenheid te zien. Ik kijk er naar uit onderdeel te zijn van de veranderingen die op dit moment plaatsvinden.” Meghan is dan ook vooral van plan zichzelf vaker uit te spreken ’op een manier die ik de laatste tijd niet meer heb kunnen doen.’ „Dus ja, het is fijn om weer thuis te zijn.”