Sabia Boulahrouz weer terug op tv

Volgens de Hamburger Morgenpost merkt Sabia in de uitzending op: „500 euro! Ik hoop dat het daarmee lukt. Kan weleens lastig worden.” Waarop de voice-over laat weten: „Zegt ze dat het weinig is? 500? Nee, Sabia! Dat is behoorlijk veel geld!” In de uitzending, te zien op 14 januari, neemt ze het op tegen Let’s Dance-winnares Ekaterina Leonova en wereldkampioene boksen Susi Kentikian.

Sabia is lange tijd niet op tv te zien geweest. In september werd bekend dat haar deelname aan het programma 6 Mütter ingekort was tot een aflevering vanwege persoonlijke omstandigheden. Sindsdien is het stil rondom haar.