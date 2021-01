Zwager Spaanse koning zwijgt over vervolg celstraf

Hij koos er zelf voor die straf uit te zitten in een vrouwengevangenis, waar hij is afgeschermd van de andere gedetineerden en zich veilig voelt. Er zou sprake van zijn dat Urdangarin in het kader van zijn goede gedrag de vrouwengevangenis in Brieva zou kunnen inruilen voor een sociaal reïntegratiecentrum in Alcalá de Henares.

Iñaki wilde er echter niets over kwijt toen journalisten hem hier maandag op aanspraken. Zij deden dit toen Urdangarin vrijwilligerswerk ging doen in Madrid.

Verzoeken om verdere versoepeling van zijn gevangenisregime zijn afgewezen, maar nu heeft het secretariaat-generaal van de penitentiaire instellingen beslist dat hij mogelijk wel in aanmerking komt voor overplaatsing naar het re-integratiecentrum. Voordeel is dan onder meer dat hij elke dag mag werken en eens per maand ook een weekeinde thuis mag slapen. Wel moet hij een aantal rehabilitatieprogramma's volgen die speciaal zijn gemaakt voor gevangenen die voor economische misdrijven zijn veroordeeld.

Iñaki (52) mag het aanbod afslaan. Welke keuze hij heeft gemaakt, zal de komende dagen blijken indien hij vaker dan drie keer naar het Madrileense tehuis komt.