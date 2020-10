’Harry maakt vogelgeluiden om Archie te troosten’

In de podcast praten Harry en Meghan over mentale gezondheid, een onderwerp dat beiden erg aan het hart gaat. Tijdens het gesprek laat Archie echter ook ineens van zich horen, waarna Meghan vraagt of ze even moet wachten tot de kleine stil is. „Ik kan ook vogelgeluiden maken”, reageert Harry vervolgens, waarop Meghan vertelt dat Archie dol is op vogels. Het gebeurt niet vaak dat Meghan en Harry details prijsgeven over hun privéleven.

In de podcast, die bij Harry en Meghan thuis werd opgenomen vanwege World Health Metal Day, vertellen de hertog en hertogin van Sussex hoe ze omgaan met zaken die hun mentale gezondheid in gevaar brengen. Zo zei Meghan een moeilijke tijd te hebben gehad omdat er veel onwaarheden over haar werden verteld. Ook kreeg ze te maken met vooroordelen en werd ze niet altijd even netjes behandeld in de pers.

Dagboek

Meghan zegt dat ze het daar moeilijk mee had, maar dat het haar hielp om een dagboek bij te houden. „Het helpt me dingen in perspectief te zien.”

Harry doet veel aan meditatie om rust te vinden. „Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou doen”, zegt hij daarover. Ook vertelde hij dat ze samen veel praten. Dat noemt hij heel belangrijk. „Hoe meer we erover praten, hoe normaler het wordt.”