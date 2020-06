Jacqueline Govaert mist haar fans

Aan BuzzE vertelt ze: „Het is echt heel erg pijnlijk dat we niet weten wanneer we weer deinende mensenmassa’s zien en mensen die elkaar vasthouden en in elkaars gezicht zingen”, vindt Jacqueline. „Het is heel logisch dat dat nu niet kan, maar het blijft wel erg jammer.”

De zangeres probeert echter niet te veel te piekeren over het vooruitzicht. „Dan word je ook gek”, zegt ze lachend. „Ik red me nu wel, maar ik heb geen idee hoe lang ik het volhoud om niet op het podium te mogen staan. Ik leef heel erg bij de dag, week en maand. Het helpt wel om te weten dat iedereen in dezelfde situatie zit. Ook de grootste wereldartiesten kunnen niet optreden.”

Middenin het verhaal

Jacqueline hoopt dat grote shows en festivals volgend jaar weer mogelijk zijn. „We zitten nog middenin het verhaal, dus het is moeilijk te schrijven hoe het eruit gaat zien. We hopen natuurlijk, net als iedereen, dat we volgend jaar alsnog ons festivalrondje kunnen doen. Ik heb ook wel het vertrouwen dat dat gaat lukken.”

Krezip kwam vorig jaar na tien jaar weer bij elkaar voor een reünie. Na optredens op Pinkpop en in de Ziggo Dome zouden de bandleden dit jaar nog één ronde doen om vervolgens weer hun eigen weg te gaan. „Tja, dat schuift nu op. Erg jammer want we waren volop bezig met de voorbereiding van een hele gave festivalset. Die houden fans te goed.”

Verbonden

Of de coronamaatregelen dat toestaan, moet nog blijken maar tot die tijd houdt de band zich bezig. „We zijn heel goed geworden in Zoom-meetings. Voor kleine vergaderingen kwamen we nooit bij elkaar omdat we in verschillende uithoeken van het land wonen, maar nu is het heel makkelijk om elkaar even te zien via Zoom. Ik denk dat ik me best eenzaam had gevoeld als ik nu solo was, maar het is heel fijn dat we met z’n zessen zo verbonden zijn.”

Ook gaf Krezip zaterdag zijn eerste livestreamconcert bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Of dat voor herhaling vatbaar is, weet Jacqueline nog niet. „We gaan experimenteren hoe het voelt om te spelen voor een publiek dat afwezig maar online heel aanwezig is. En ondertussen blijven we bezig met de band, gaan we door en denken we vooral aan wat er allemaal wél kan.”