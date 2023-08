Had Britney haar gedrag niet meer onder controle? 'Sam Asghari kon het niet meer aan'

De geruchtenmachine draait op volle toeren nu de wereld weet dat Britney Spears en Sam Asghari gaan scheiden. Waarom gaat het bekende koppel uit elkaar? Naast het gerucht dat Spears ontrouw is geweest, duiken er ook steeds meer verhalen op dat de bekende zangeres, bekend van hits als Womanizer en Baby One More Time, haar gedrag niet meer onder controle heeft. Asghari zou om die reden door een ware hel zijn gegaan!

Ⓒ ANP/HH