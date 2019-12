Gordon en Connie Witteman begraven strijdbijl

De twee liggen al langere tijd overhoop met elkaar, maar zagen elkaar deze week weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de aftrap van de KWF-actie Nederland geeft licht. Beiden ontstaken een lampion voor een dierbare en plaatsten deze symbolisch in het hart als aftrap. Ter plekke kwamen ze met elkaar in gesprek over voor welke dierbare zij een lampion brandden. Gordon gaf Connie direct een grote knuffel en zei: „We hebben natuurlijk een lange tijd gedoe gehad, maar laten we vanavond verzoenen en alles achter ons laten.”

Gordon liet op Instagram weten een lampion te ontsteken voor de man van zijn beste vriendin van zijn overleden moeder „maar ook voor alle mensen die ik al moest verliezen door die vreselijke ziekte.” Connie reageert op zijn bericht: „Fijn elkaar weer geknuffeld te hebben. Lieve kus.”

In december 2013 barstte de bom tussen de twee nadat Connie een opgenomen telefoongesprek met haar en Gordon openbaar maakt. Tijdens een live-uitzending van een benefietavond voor eenzame ouderen, slingerde Goor als reactie het mobiele nummer van Connie door de huiskamers. Connie kon niet achterblijven en gooide vervolgens het telefoonnummer van Gordon online.

