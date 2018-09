Elton John dankbaar voor mooie begrafenis moeder

„Lieve mama, de begrafenis vandaag was perfect. De ceremonie vond plaats in de familie kapel en je zus en broers waren erbij, wat ons allemaal erg goed deed. Door het hier te laten plaatsvinden, de plek waar oma haar laatste dagen doorbracht, hebben we jou en je moeder weer samengebracht. Morgen komen ook je vrienden nog bij elkaar om afscheid van je te nemen. Ik heb de muziek uitgekozen, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel dat je mij op deze wereld hebt gezet en voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Liefs, Elton.”

De zanger en zijn moeder hadden jarenlang geen contact met elkaar. Pas eind 2016 ontmoetten de twee elkaar weer nadat ze ruim acht jaar radiostilte.