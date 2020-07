Marcel zou niet wakker liggen van vertrek Jeannelie

Maxime en Marcel lijken inmiddels een voorkeur te hebben. Alleen Milly (rechts) houdt de kaarten nog steeds stevig tegen de borst. Ⓒ Mark Engelen

Drie kandidaten van oude seizoenen Married at first sight doen in Second chance een nieuwe poging om liefdesgeluk te vinden. Zowel bij Marcel als bij Maxime lijkt inmiddels duidelijk bij wie hun voorkeur ligt. Alleen bij Milly kan alles nog gebeuren, al lijkt zij wel twee namen af te strepen.