’Lady Gaga en vriend Michael Polansky zijn knetterverliefd’

„Michael is haar alles. Hij staat met beide benen op de grond en is een leidende kracht voor Gaga. Dit is precies wat ze nodig heeft, iemand op wie ze kan bouwen én vertrouwen. Daarbij zijn ze ook nog steeds knetterverliefd op elkaar, dat is echt zoet om te zien”, aldus een bron.

Gaga en Michael zouden een diepe connectie hebben, die de popster niet eerder met iemand voelde. „Weet je wat het is? Hij houdt van Lady Gaga, maar hij is stapelverliefd op Stefani, dus de persoon die ze écht is. Hoezeer hij ook kan genieten van al haar artistieke creativiteit, geniet hij nog meer van haar als mens, van de persoon die ze écht is. Zonder al die poespas erbij. Daarbij heeft hij er geen enkel probleem mee dat ze een grote ster is, hij laat haar ’shinen’ zonder dat hij zich daardoor ongemakkelijk voelt.”