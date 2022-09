Derksen over Baudet: ’Ze doen maar aangifte, het interesseert me geen reet’

Derksen zei woensdagavond in Vandaag Inside over de Forum voor Democratie-leider dat „ze die gozer moeten liquideren”. Direct daarna herstelde hij zijn uitspraak en zei hij dat hij bedoelde dat „ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen wegens aanhoudend wangedrag”. Daar blijft Derksen ook na de uitzending bij. „Mensen die het gezien hebben, die hebben gezien dat het een slip of the tongue was en dat ik het ook meteen hersteld heb”, zegt Derksen tegen RTL Boulevard.

Dat FvD vanwege de uitspraak mogelijk aangifte gaat doen tegen Derksen, vindt ook presentator Wilfred Genee niet te geloven. „Als de man dat in oprechtheid had gezegd, dat hij dat meende, dan zou je daar iets mee moeten doen. Maar Johan heeft gewoon een slip of the tongue gemaakt. Gaan we daarmee zo aan de haal? Het is ongelooflijk”, zegt hij tegen het RTL-programma. Ook Derksen is niet onder indruk van de mogelijke melding bij de politie. „Het doet niks met me. Het interesseert me geen reet. Ze doen maar aangifte. Dan neem ik een advocaat en die handelt het maar af.”

’Verspreking’

SBS6, de zender waarop VI wordt uitgezonden, noemde de opmerking van Johan Derksen dat Thierry Baudet geliquideerd moet worden donderdag ook „een verspreking.” Het was een opmerking die „hij direct herstelde en waarop hij later in de uitzending nogmaals terugkwam”, liet een woordvoerder van de tv-zender desgevraagd weten.

Aanleiding voor de uitspraken van Derksen was het incident dat woensdagavond plaatsvond tijdens de algemene politieke beschouwingen. Daarbij verliet het voltallige kabinet de Tweede Kamer nadat Baudet opmerkingen had gemaakt over de opleiding van minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Britse universiteit van Oxford. Hij zei dat het college waaraan ze heeft gestudeerd, bekendstond als een spionnenopleiding.

De bijdrage van Baudet ging grotendeels over complotten. De Forum-leider mocht zijn bijdrage niet meer afmaken.