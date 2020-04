Actrice Martine Crefcoeur (84) overleden

Crefcoeur vertolkte als eerste actrice in Nederland in de jaren ’50 de rol van Anne Frank in Het Dagboek van Anne Frank, bij Toneelgroep Theater waarmee ze veel succes oogstte. Crefcoeur bleef na haar eindexamen meerdere seizoenen aan dit gezelschap verbonden en verscheen destijds ook vaak in diverse televisierollen.

In de jaren ’70 had Crefcoeur veel succes met haar rol als Gina in de film 'The Family’ over bewoners van een kraakpand. Ze speelde ook in meerder Rotterdamse theatergezelschappen, onder meer bij het Ro Theater. Bij het Open Theater speelde zij in 'Hoop van Zegen' de rol van Jo.