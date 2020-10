Claudia de Breij: ’Zo blij dat we spelen’

„Zo weinig publiek, maar zo veel voldoening! Zo blij dat we spelen”, schrijft Claudia zaterdag op Twitter. Dit weekeinde speelt ze viermaal haar voorstelling Hier ben ik in Zwolle. Later deze maand doet ze de show zeventien keer in Theater Carré in Amsterdam.

„Zo erg dat zoveel makers en zoveel theaters nu niet mogen. Het moet, het is niet anders, ik weet het”, zegt Claudia ook. „Maar ja. Het is het mooiste vak van de wereld en ik prijs élke dag dat we mogen.”

Theatermakers als Sanne Wallis de Vries maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen op de theaterwereld. Zij vreest dat theaters die geen of weinig subsidie van de overheid krijgen door de verwarring over deze maatregelen - maximaal dertig bezoekers maar sommige theaters krijgen ontheffing van deze regel - failliet kunnen gaan.