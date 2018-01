Gaat de vriend van YouTube-ster Nikkie vreemd?

Nikkie, die bekend is geworden met haar YouTube-kanaal NikkieTutorials, en haar vriend Rick hebben al zes jaar een relatie. Na een tijdje samen te hebben gewoond in een appartement in het centrum van het Brabantse Uden, trokken ze afgelopen zomer in een geheel verbouwd landhuis in datzelfde dorp. Toch lijkt hun op het oog zo steady relatie nu scheuren te vertonen, daar Rick een affaire zou hebben met ene Nicole.

Op internet klapt het Spaanse meisje uit de school met screenshots van WhatsApp-gesprekken, foto’s en notities uit haar telefoon. „Het is allemaal begonnen in oktober 2016. Na ruim een jaar samenzijn, elke dag met elkaar praten en intens veel van elkaar houden, moet er nu een einde aan dit hele verhaal komen. Ik voel me niet meer mezelf om met iemand samen te zijn die van twee walletjes eet. Hij zegt elke dag dat hij bij haar weggaat. Rick, jij bent een van de meest neppe personen die ik ooit heb ontmoet en jij verdient het om publiekelijk voor schut te worden gezet”, schrijft ze.

Dit zouden Nicole en Rick zijn, op een recentelijk genomen foto Ⓒ Instagram

Uit de chatgesprekken, mits deze niet in scene zijn gezet, blijkt inderdaad dat Rick tegen Nicole vertelt dat hij van haar houdt en dat hij bij haar wil zijn. Ook zijn er diverse foto’s van de twee gemaakt, onder anderen eentje waarop ze zoenend op een bankje zitten.

„Ik realiseerde me niet dat jij niet de juiste voor mij bent tot het te laat was en mijn gevoelens werden gekwetst. Ik was te druk met verliefd op je worden. EINDELIJK IS HET KLAAR!”, schrijft Nicole op Instagram.

Nikkie heeft, behalve dat ze de vermeende minnares inmiddels op social media heeft geblokt, nog niet gereageerd. Rick verwijderde zelfs al zijn social media-accounts.

De 23-jarige Nikkie heeft ruim 9 miljoen volgers op haar YouTube-kanaal NikkeTutorials en mocht als eens de make-up verzorgen van grote sterren als Kim Kardashian, Kelly Clarkson, Sia en Nicole Richie.