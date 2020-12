Actrice Ann Reinking (71) overleden

Reinking maakte in de jaren zeventig naam op Broadway als hoofdrolspeelster in de musical Chicago. Ook speelde ze in diverse andere producties als Cabaret, Coco, Over Here! en Chorus Line. Het leverde haar diverse Tony-nominaties op. Later ging ze zich meer bezighouden met choreografie en regie.

Reinking was niet alleen in het theater te zien. Ze maakte ook haar opwachting in verschillende films zoals Annie.