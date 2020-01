Linda de Mol: hopelijk trekt nieuwe quiz meer dan 700.000 kijkers

„We hopen richting het miljoen te gaan”, aldus Linda. „Maar ik hou met alles rekening. We staan tegenover Wie is de Mol?, waar 3 miljoen mensen naar kijken. Het heeft geen enkele zin die groep te bewegen naar ons te gaan kijken. Dus we moeten het hebben van de mensen die nooit in dat programma zijn gekomen.”

De programma- en bladenmaakster erkende dat nieuwe programma’s het tegenwoordig zwaar hebben. „Mensen hangen graag aan vaste dingen die ze leuk vinden, het is tegenwoordig veel moeilijker iets nieuws te beginnen.”

Ook kwam Linda terug op de tegenvallende kijkcijfers van vrouwentalkshow Ladies Night. Eerder stelde ze ’depressief’ te worden als dit programma minder dan 200.000 kijkers zou trekken, iets dat de laatste uitzendingen meermalen gebeurde. „We gaan in de nieuwe reeks minder achter de feiten aanhobbelen, maar zelf de belangrijke onderwerpen en thema’s agenderen”, beloofde Linda.