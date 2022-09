Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn getrouwd

„10-09-2022 Bedankt familie en vrienden voor de onvergetelijke dag en fantastisch feest”, schrijven ze bij een foto waarop Ranomi haar kersverse echtgenoot Ferry een zoen geeft.

De zwemster werd in december 2019 door haar vriend ten huwelijk gevraagd tijdens een vakantie. Het koppel leerde elkaar tijdens het WK van 2013 in Barcelona kennen. Het duurde echter nog twee jaar tot de vonk over sloeg. Toen zij elkaar in 2015 bij een trainingskamp in Belek opnieuw zagen, hadden ze eindelijk de kans meer te praten dan gebruikelijk. „Toen kwamen we erachter dat we elkaar best leuk vonden”, vertelde Ferry vorig jaar in gesprek met De Volkskrant. Ranomi was eerder samen met Pieter van den Hoogenband.