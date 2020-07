’Scoob!’: Herstart voor bange spokenjagers

In de digitaal geanimeerde bioscoopfilm Scoob! komen zij opnieuw in actie, maar krijgen daarbij wel gezelschap. Daar zit natuurlijk een verhaal achter. Sinds Marvel een compleet eigen werkelijkheid schiep met film die zich afspelen in Marvel’s Cinematic Universe (MCU), hebben allerlei concurrerende studio’s ook geprobeerd hun helden en schurken samen te brengen.

DC Comics – de stripstal van onder meer Batman en Suicide Squad – deed dat met wisselend succes, Universal zag de plannen voor een eigen monster-universum echter gesmoord worden in de stinkende windselen van megaflop The Mummy (2017). Nu waagt Warner Brothers een vergelijkbare poging, door te putten uit het cartoonverleden van het in 1996 ingelijfde animatiehuis Hanna-Barbera.

Snel vergeten missers

Begin deze eeuw werden op basis van de oude cartoons ook al twee live-action films gemaakt, met onder meer Sarah Michelle Gellar en Freddie Prinze jr. in de hoofdrollen. Snel vergeten missers waren dat en Scoob! is helaas niet veel beter. Vanwege de technisch nogal beperkte animatie, maar vooral ook omdat het helden-vijftal van weleer wordt opgescheept met tal van andere figuren uit de Hanna-Barbera stal: van de ijdele superheld Blue Falcon en zijn hond Dynomutt tot schurk Dick Dastardly.

Ongetwijfeld is hun aanwezigheid een beoogd aanknopingspunt voor nog meer films. Of het daarvan komt, valt echter te betwijfelen. Het overbevolkte en nogal lawaaiige Scoob! mist spanning en emotie, terwijl de grappen – vooral vette knipogen over de hoofden van het jonge publiek heen – eerder gênant zijn dan lachwekkend. Daar wint geen hond harten mee.

✭✭