Kus blijft uit bij stomend VMA-optreden Shawn en Camila

Omringd door romantisch kaarsverlichting deelden Shawn en Camila een aantal zeer intieme momenten op het podium. De twee dansten sensueel om elkaar heen, keken elkaar in de ogen en kusten enkele keren bijna, om vervolgens weer door te zingen.

De kus kwam tot teleurstelling van de kijkers en het uitzinnige publiek niet maar aan het einde wreef het kersverse koppel wel zoet de neuzen tegen elkaar aan. Ook de sterren zaten duidelijk te wachten op het romantische onderonsje. Zo deelde Joe Jonas op Instagram een filmpje waarin zijn vrouw Sophie Turner opgewonden op en neer springt als Shawn en Camila elkaar bijna kussen.

Gek genoeg maakten Shawn en Camila, die sinds deze zomer bij elkaar zijn, nog niet hun rode loper-debuut als stel. Beiden arriveerden apart van elkaar maar kregen wel een plekje naast elkaar in het publiek.

Hun gezamenlijke optreden kwam nadat Shawn al een keer solo het podium had betreden om zijn hit If I Can’t Have You te zingen. Later mocht het koppel nogmaals naar voren komen om de award voor Best Collaboration op te halen.