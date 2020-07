Charles en Camilla ontmoeten vrijwilligers in Cornwall

Het buurthuis werd tijdens de coronalockdown door vrijwilligers als thuisbasis gebruikt om de gemeenschap te steunen. Zij zorgden onder meer voor medische steun en eten en onderhielden een telefonische hulplijn voor mensen in nood. Charles sprak met een aantal vrijwilligers en Camilla serveerde als dank een aantal maaltijden.

Het paar bezocht dinsdag ook het gezondheidscentrum St. Austell Healthcare. In een speech sprak Charles lovende woorden voor de aanwezige gezondheidsmedewerkers. „Dit land is jullie allemaal een immense dank verschuldigd”, zei de prins.

Charles en Camilla zijn bezig aan een driedaags bezoek aan Cornwall en Devon in het zuiden van Engeland. Op de eerste dag bezochten zij het kasteel Tintagel in het noorden van Cornwall en een station van de Cornwall Air Ambulance Trust in Newquay.