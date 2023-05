Bruce Springsteen duikt op in Ierse kroeg en zingt met stamgasten

Voor hij in The Burrow verzeild raakte, werd hij door inwoners van Rathangan rondgeleid en bracht hij een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek. Daar sprak hij met archivarissen die onderzoek hadden gedaan naar de roots van The Boss, zoals de bijnaam luidt van Springsteen.

Daarna was het tijd voor een bezoekje aan The Burrow. Daar zong Springsteen spontaan een stukje van zijn song My Hometown. Op Twitter zijn daar beelden van te zien. Springsteen begint wat weifelend omdat hij naar eigen zeggen het nummer al een hele tijd niet heeft gezongen. Uiteindelijk zingt hij een van de coupletten en vallen de aanwezige stamgasten in bij het refrein. „Ik ontsla de E Street band en huur jullie in”, grapt Springsteen over zijn begeleidingsband.

Volgens de Ierse omroep RTÉ was het bezoek van Springsteen zorgvuldig gepland, al kregen de mensen die de Amerikaanse zanger wilden spreken dat pas enkele uren van tevoren te horen. The Burrow was voor de gelegenheid iets eerder opengegaan.