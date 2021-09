Vader Virginia Giuffre: ’Prins Andrew moet achter de tralies’

Virginia klaagde prins Andrew aan omdat hij jaren geleden op een feestje bij de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein seks met de toen 17-jarige zou hebben gehad. Andrew ontkent alles, maar is door de Amerikaanse wel gedagvaard. Zij wil dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor wat hij heeft gedaan.

Volgens Roberts zat Andrew fout en wist hij dat ook. „Hij weet wat hij verkeerd heeft gedaan. Zelfs toen hij gedagvaard werd, heeft hij zijn personeel geïnstrueerd om de papieren niet aan te nemen”, zegt hij over de dagvaarding van de Britse prins. Onlangs werd bekend dat Andrew, na eerdere mislukte pogingen, eind augustus toch werd gedagvaard bij zijn huis in Windsor.

Het is volgens Roberts wel duidelijk dat er iets niet in de haak is. „Een onschuldig iemand doet dat niet, alleen iemand die wel schuld heeft”, meent hij. „Ik ben trots op mijn dochter en dat ze achter hem aangaat voor wat hij heeft gedaan. Of hij in de rechtbank moet verschijnen of niet, hij moet verantwoordelijk gehouden worden. Mijn dochter is seksueel misbruikt door prins Andrew. Zij wil een schikking en wil dat hij voor de rechter verschijnt.”

Als de vader van Virginia gevraagd wordt naar wat hij graag wil dat er met de prins gebeurt, is hij onverbiddelijk. „Ik wil graag dat hij tenminste voor even de gevangenis ingaat. Hij moet weten hoe dat voelt. De royals denken dat ze alles kunnen doen wat ze willen, maar de tijden zijn veranderd. Prins Andrew denkt nog steeds dat die tijd nog bestaat.”

Overigens kunnen volgens de Britse wet leden van de koninklijke familie wel gearresteerd worden, ténzij ze bij de Queen zijn. Zij is de enige die soevereiniteit geniet. Ook kunnen in haar aanwezigheid geen arrestaties plaatsvinden of in de omgeving van een koninklijk paleis. Geen wonder dat prins Andrew de grond toch te heet onder de voeten werd in zijn eigen woning in Windsor en hij zijn intrek bij koningin Elizabeth op Balmoral heeft genomen.

De rechtszaak tegen prins Andrew gaat maandag in Amerika van start met een eerste hoorzitting. Andrew zal daar niet bij aanwezig zijn en heeft ook nog niet gereageerd op de dagvaarding.

