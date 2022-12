Premium Het beste van De Telegraaf

Kerstvakantie Laat de boom even de boom en ga erop uit: vijf tips

Door Eline Verburg

Hoe gezellig het ook is in huis, het is natuurlijk ook heerlijk om de boom even de boom te laten en erop uit te trekken. Het is tenslotte ook kerstvakantie en dat betekent dat er overal activiteiten zijn. Van het traditionele kerstcircus tot schaatsen (kijken), van warme chocomel tot lekker eten bij een wintervoorstelling. En wat dacht je van kerst in de tropen?