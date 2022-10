Michael J. Fox onthult overlijden van zijn moeder (92) op Comic Con

De 61-jarige Back to the Future-ster deelde een herinnering aan haar. „Ik was 23 jaar en belde haar, zij was in Canada, en ik zei: ze willen dat ik meewerk aan een Steven Spielberg-film. Maar ik moet het ’s nachts filmen en Family Ties overdag.” Daarop antwoordde zijn moeder: „Dan ben je te moe.” Maar de acteur stelde dat hij ’leefde’ voor dit soort moeheid en dat het wel goed zou komen.

„Vandaag de dag, nouja tot twee weken geleden, dacht mijn moeder dat het een slecht idee was om in Back to the Future te spelen. Ze hield van de film, maar ze had gelijk: ik werd moe.”

Phyllis Fox is volgens verschillende media geboren in 1929, in het Canadese Winnipeg (Manitoba).