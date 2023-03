’Scream VI’ verjongt vertrouwde formule

Niemand is veilig. Ook de overlevenden uit het origineel niet meer, weten we sinds de dood van Dewey Riley (David Arquette) in de vorige Scream-film. De moord op de voormalige politieagent was nog bloediger dan de verstokte fans gewend waren en die aanpak bouwt het regisseursduo in deel zes verder uit.

Neve Campbell keert na een salarisconflict niet meer terug als Sidney Prescott, de Scream-queen van het eerste uur. De ster van hoofdrolspeelster Jenna Ortega is dankzij het succes van de Netflix-serie Wednesday inmiddels zo snel gestegen, dat vooral het jongere publiek dat stukje nostalgie nauwelijks zal missen.

Ortega speelt Tara Carpenter, Melissa Barrera haar oudere halfzus Sam. In Scream VI hebben zij Woodsboro achter zich gelaten en zijn met een paar trouwe vrienden verhuisd naar New York, waar Tara zich op het studentenleven heeft gestort.

Sam, die in haar genen een loodzware erfenis met zich meezeult, houdt haar jongere zusje goed in de gaten, uit angst dat Ghostface opnieuw zal opduiken. Wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, is zoals altijd de vraag wie er dit keer achter het masker schuil gaat. Of gaan… Want dat kan werkelijk iedereen zijn in deze nog altijd aanstekelijke mix van zompig horrorgeweld, moordmysterie en knipogen naar het genre.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)

Marco Weijers