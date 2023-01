Kevin Spacey na beschuldigingen seksueel wangedrag: ’Ik leef mijn leven’

„Ik leef mijn leven elke dag. Ik ga naar restaurants, ik ontmoet mensen, ik rijd in m’n auto, ik tennis”, somt Spacey op in gesprek met het Italiaanse persbureau ANSA. „Ik verstop mij niet. Ik ben niet in een grot gaan wonen.”

Het is voor het eerst in lange tijd dat Spacey weer eens met de pers praat. Hij is in Italië omdat hij maandag in Turijn een speciale oeuvreprijs in ontvangst neemt, iets wat in het Zuid-Europese land tot veel kritiek leidde. Zondag werd Spacey nog op de tribune gezien bij een voetbalwedstrijd tussen Torino FC en Spezia.

Vrijdag stelde Spacey voor de rechtbank in Londen dat hij onschuldig is aan zeven nieuwe aanklachten die hem ten laste zijn gelegd. Het gaat om zedenmisdrijven die zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2004, waaronder aanranding. Deze zeven zaken worden toegevoegd aan vijf andere gevallen, die tussen 2005 en 2013 plaatsgevonden zouden hebben.