Roel van Velzen: ’The Voice heeft een verandering teweeg gebracht’

Van Velzen vindt het „heel pijnlijk om te zien” wat er met The Voice is gebeurd, waar hij de eerste drie jaar als coach actief bij betrokken was. „Maar hoe wreed het ook is, ik zie wel dat het een positief effect heeft. Het heeft echt een verandering teweeg gebracht in deze wereld waarin ik mij begeef, de entertainmentwereld.”

Coaches en een bandleider van The Voice worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waardoor Van Velzen voor zijn rol bij Zing! wilde weten wat er veranderd is achter de schermen om dit soort dingen te voorkomen. „Dat was een van de eerste vragen die ik stelde toen ik gevraagd werd: wat is er concreet veranderd?”, vertelt hij. „En daar kreeg ik een bevredigend antwoord op.”

Coach

Als voorbeeld noemt Van Velzen de externe programmacoaches, waar hij zelf ook een gesprek mee had in een vroeg stadium. „Die zijn er de hele tijd bij, en worden ook in mails meegenomen. En ik zie dat mijn zanggroeppen elke studiodag een incheckmoment hebben, waarbij gevraagd wordt ’hoe gaat het’ en ’hoe voel je je eronder’ en dat was er eerst niet. Dat is echt wel heel fijn dat dat er is nu.”

Ook wordt volgens Van Velzen in elke mail benadrukt waar je bij wie terecht kan. „En niet in kleine lettertjes”, stelt hij. „Ook ligt er bij de zanggroepen een routekaart met waar je terecht kan bij misstanden en bepaald gedrag. En waar je je anoniem kan melden. En er wordt benoemd dat er een interne en een externe vertrouwenspersoon is. Ik heb een van die dames ook gesproken en kreeg daar een goed gevoel bij.”

Of de situatie daarmee gelijk verbeterd is kan hij nog niet zeggen, maar duidelijke verandering ziet Van Velzen wel. „Honderd procent waterdicht krijgen lukt nooit, vrees ik. Maar er wordt echt aandacht aan besteedt”, zegt hij. „Ik zie verandering, er wordt aan gewerkt.”